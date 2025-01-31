Еврейкой в администрации Трампа Морган Ортагус заинтересовались ливанские СМИ

В скором времени ожидается прибытие в Ливан Морган Ортагус – заместителя специального посланника президента США Дональда Трампа по вопросам мира на Ближнем Востоке.

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", отмечает, что речь идет о еще более произраильском чиновнике, чем был Амос Хохштейн в администрации Джо Байдена. Ортагус настаивает на назначениях прозападных офицеров на ключевые посты в ливанской армии, а также намерена добиваться исполнения соглашения о прекращении огня, в рамках которого регулярная армия Ливана займет все (примерно 30) пограничных постов на юге Ливана.

В ливанских СМИ пишут, что Морган Ортагус – еврейка. На самом деле она родилась в семье евангелистов. Но во время службы в Багдаде начала изучать иудаизм. По возвращении в США прошла гиюр и приняла иудаизм, впоследствии выйдя замуж за еврея – адвоката Джонатана Вайнбергера. В рамках своей профессиональной политической деятельности Ортагус последовательно поддерживает Израиль, хотя и предостерегала израильское руководство от расширения экономических связей с Китаем.