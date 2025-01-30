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Ближний Восток

Эмир Катара прибыл в Дамаск на переговоры с самопровозглашенным президентом Сирии

Сирия
Катар
время публикации: 30 января 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 12:30
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани и Ахмад аш-Шараа
Jordan Pettitt/Pool Photo via AP; SANA via AP

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани прибыл с визитом в Дамаск. В аэропорту сирийской столицы его встречал Ахмад аш-Шараа, накануне провозгласивший себя президентом Сирии, а также глава правительства, министры иностранных дел и обороны.

Отметим, что несколько недель назад эмир Катара принял в Дохе министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шибани, а в Дамаске побывал катарский министр иностранных дел шейх Мухаммад бин Абдул-Рахман аль-Тани, занимающий также пост премьер-министра.

Новые власти Сирии заинтересованы в помощи Катара в восстановлении страны после гражданской войны. 29 января Аш-Шараа заявил, что новые власти готовы с той же решительностью, с которой боролись против Асада, заново отстраивать страну.

Ближний Восток
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