Эмир Катара прибыл в Дамаск на переговоры с самопровозглашенным президентом Сирии

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани прибыл с визитом в Дамаск. В аэропорту сирийской столицы его встречал Ахмад аш-Шараа, накануне провозгласивший себя президентом Сирии, а также глава правительства, министры иностранных дел и обороны.

Отметим, что несколько недель назад эмир Катара принял в Дохе министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шибани, а в Дамаске побывал катарский министр иностранных дел шейх Мухаммад бин Абдул-Рахман аль-Тани, занимающий также пост премьер-министра.

Новые власти Сирии заинтересованы в помощи Катара в восстановлении страны после гражданской войны. 29 января Аш-Шараа заявил, что новые власти готовы с той же решительностью, с которой боролись против Асада, заново отстраивать страну.