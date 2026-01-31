Взрывы в Иране. Есть погибшие

В субботу, 31 января, в Иране прогремели два взрыва, в Ахвазе и Бендер-Аббасе, причины которых неясны.

В Ахвазе взрыв произошел в жилом доме. Сообщается о четырех погибших. На месте работают пожарные, они разгребают завалы, так как под ними могут быть люди.

В Бендер-Аббасе взрыв прогремел в восьмиэтажном жилом здании на бульваре Моаллем. Власти Ирана заявляют, что это бытовое происшествие, и оно не связано с какими-либо военными атаками.

В соцсетях моментально поползли слухи, что эти взрывы – результат покушения на высокопоставленного офицера, командующего ВМС КСИР Алирезу Тангсири. Однако официальное иранское агентство Tasnim это категорически опровергает, называя сообщения о покушении "психологической атакой" против Ирана.

По данным агентства IRNA, несколько раненых были эвакуированы с места происшествия в Бендер-Аббасе, где взрыв разрушил два этажа здания.

Департамент по связям с общественностью военно-морских сил "Корпуса стражей исламской революции" опроверг сообщения об "атаке БПЛА против штаба ВМС КСИР". В заявлении сказано, что "здание, относящееся к этим силам, не повреждено" и "новости, публикуемые по этому вопросу, недостоверны".

Вскоре после сообщений о взрывах в официальных иранских СМИ было опубликовано неподтвержденное сообщение о третьем взрыве в Феранде. Официальные иранские СМИ опровергли это сообщение. Несколько минут спустя оппозиционный сайт Iran International сообщил о взрывах в Ардабиле, Тебризе и Саве, но эти сообщения снова были опровергнуты официальными иранскими СМИ.