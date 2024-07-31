ХАМАС сообщает подробности похорон Ханийи

Террористическая группировка ХАМАС сообщает, что церемония прощания с Исмаилом Ханийей пройдет 1 августа в Тегеране, после чего его тело будет доставлено в Доху – столицу Катара.

Погребальная церемония состоится в мечети имама Мухаммада бин Адул-Ваххаба в Дохе. Мечеть, названная в честь основателя ваххабизма, считается главной в Катаре.

"После пятничных молитв его чистое тело перевезут на кладбище Лусайла, которое станет местом его последнего упокоения", – говорится в сообщении.