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Ближний Восток

ХАМАС сообщает подробности похорон Ханийи

время публикации: 31 июля 2024 г., 13:06 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:06
ХАМАС сообщает подробности похорон Ханийи
AP Photo/Vahid Salemi

Террористическая группировка ХАМАС сообщает, что церемония прощания с Исмаилом Ханийей пройдет 1 августа в Тегеране, после чего его тело будет доставлено в Доху – столицу Катара.

Погребальная церемония состоится в мечети имама Мухаммада бин Адул-Ваххаба в Дохе. Мечеть, названная в честь основателя ваххабизма, считается главной в Катаре.

"После пятничных молитв его чистое тело перевезут на кладбище Лусайла, которое станет местом его последнего упокоения", – говорится в сообщении.

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