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Ближний Восток

В Иране объявлен трехдневный траур по Исмаилу Ханийи, Хаменеи обещает отомстить за смерть гостя

время публикации: 31 июля 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 12:46
В Иране объявлен трехдневный траур по Исмаилу Ханийи, Хаменеи обещает отомстить за смерть гостя
AP Photo/Vahid Salemi

Правительство Ирана объявило с 31 июля по 2 августа всеобщий траур в связи с гибелью главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. Он был ликвидирован Израилем в Тегеране в ночь на 31 июля. В объявлении выражаются соболезнования палестинскому народу.

«Отомстить за кровь Ханийи – наш долг, ведь он принял мученическую смерть на иранской земле. Террористический сионистский режим убил гостя, который был у нас в доме. Мы жестоко покараем сионистов», - заявил Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.

«Я выражаю соболезнования всем мусульманам мира, фронту сопротивления, храброму и гордому палестинскому народу, родным и близким шахида Ханийи и одного из его спутников, принявшего мученическую смерть с ним», - сообщил аятолла.

Ближний Восток
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