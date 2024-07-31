В Иране объявлен трехдневный траур по Исмаилу Ханийи, Хаменеи обещает отомстить за смерть гостя

Правительство Ирана объявило с 31 июля по 2 августа всеобщий траур в связи с гибелью главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. Он был ликвидирован Израилем в Тегеране в ночь на 31 июля. В объявлении выражаются соболезнования палестинскому народу.

«Отомстить за кровь Ханийи – наш долг, ведь он принял мученическую смерть на иранской земле. Террористический сионистский режим убил гостя, который был у нас в доме. Мы жестоко покараем сионистов», - заявил Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.

«Я выражаю соболезнования всем мусульманам мира, фронту сопротивления, храброму и гордому палестинскому народу, родным и близким шахида Ханийи и одного из его спутников, принявшего мученическую смерть с ним», - сообщил аятолла.