"Аль-Хадат": Ханийя будет похоронен в Дохе

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что похороны главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, ликвидированного в Тегеране в ночь на 31 июля, состоятся 2 августа в Дохе – столице Катара.

Министерство иностранных дел Катара, страны, где главарь террористов жил в последние годы, выступило с заявлением, в котором резко осуждается убийство Ханийи.

"Безответственное израильское поведение, убийство мирного населения Газы, подрывает шансы на достижение мира и угрожает региону хаосом", – говорится в документе.