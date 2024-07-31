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Ближний Восток

"Аль-Хадат": Ханийя будет похоронен в Дохе

время публикации: 31 июля 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 10:35
"Аль-Хадат": Ханийя будет похоронен в Дохе
AP Photo/Vahid Salemi

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что похороны главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, ликвидированного в Тегеране в ночь на 31 июля, состоятся 2 августа в Дохе – столице Катара.

Министерство иностранных дел Катара, страны, где главарь террористов жил в последние годы, выступило с заявлением, в котором резко осуждается убийство Ханийи.

"Безответственное израильское поведение, убийство мирного населения Газы, подрывает шансы на достижение мира и угрожает региону хаосом", – говорится в документе.

Ближний Восток
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