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Ближний Восток

КСИР о ликвидации Ханийи: "Пересечение красных линий всегда обходилось дорого нашим врагам"

время публикации: 31 июля 2024 г., 10:10 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 10:13
КСИР о ликвидации Ханийи: "Пересечение красных линий всегда обходилось дорого нашим врагам"
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил: мученическая смерть главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи на иранской земле еще более укрепит неразрывную связь иранцев и палестинцев.

"Благородная кровь моджахеда пролита не зря. Ханийя отдал жизнь за то, что было целью этой жизни: за борьбу с сионистским режимом, освобождение священного Иерусалима и палестинского народа от оков", – сказал он.

Иранское новостное агентство Nour News, рупор Корпуса стражей Исламской революции, назвало ликвидацию главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране опасным шагом. "Пересечение красных линий всегда обходилось дорого нашим врагам".

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