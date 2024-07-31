КСИР о ликвидации Ханийи: "Пересечение красных линий всегда обходилось дорого нашим врагам"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил: мученическая смерть главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи на иранской земле еще более укрепит неразрывную связь иранцев и палестинцев.

"Благородная кровь моджахеда пролита не зря. Ханийя отдал жизнь за то, что было целью этой жизни: за борьбу с сионистским режимом, освобождение священного Иерусалима и палестинского народа от оков", – сказал он.

Иранское новостное агентство Nour News, рупор Корпуса стражей Исламской революции, назвало ликвидацию главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране опасным шагом. "Пересечение красных линий всегда обходилось дорого нашим врагам".