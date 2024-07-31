Премьер Катара: "Переговоры не могут иметь успех, если одна сторона убивает переговорщика другой"

Премьер-министр Катара шейх Мухаммад Абд аль-Рахман аль-Тани, который является посредником на переговорах Израиля и Катара, выразил сомнение в перспективах достижения соглашения после ликвидации Исмаила Ханийи.

"Как посредничество может иметь успех, если одна сторона убивает переговорщика другой стороны? Для мира необходимы серьезные партнеры. Международное сообщество должно выступить против подобного презрения к человеческой жизни", – заявил он.

Министерство иностранных дел Ирака назвало ликвидацию Ханийи угрожающим примером агрессии, нарушением международного права и угрозой региональной стабильности. Официальный Багдад обвинил Израиль в нарушении суверенитета государств.

Министерство иностранных дел Египта призвало к вмешательству Совет безопасности ООН. "Тот факт, что убийство произошло, когда переговоры зашли в тупик, осложняет ситуацию", – говорится в заявлении.