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Ближний Восток

Президент Ливана призвал "Хизбаллу" сложить оружие

Ливан
Хизбалла
время публикации: 31 июля 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 10:43
Президент Ливана призвал "Хизбаллу" сложить оружие
AP Photo/Petros Karadjias, Pool

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что все вооруженные группировки, в том числе "Хизбалла", должны сложить оружие и передать его ливанской армии. Он также сообщил, что необходимо мобилизовать по миллиарду долларов на протяжении десяти лет на финансирование армии и сил безопасности Ливана.

Напомним: 30 июля генеральный секретарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" Наим Касем выступил с обращением по случаю первой годовщины ликвидации ЦАХАЛом высокопоставленного командира группировки Фуада Шукра.

Касем назвал разоружение "Хизбаллы" внутренним делом Ливана, заявив, что Израиль требует этого, что затем оккупировать дополнительные ливанские территории. По его словам, Израиль, наряду с "Исламским государством", представляет угрозу самому существованию Ливана.

Ближний Восток
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