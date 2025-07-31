В Иране резко повышены цены на хлебные изделия

Государственное телевидение Ирана сообщило о значительном подорожании хлебобулочных изделий. Цены на хлеб выросли на сумму до 50%. Так, самый популярный в Иране хлеб барбари, похожий на лаваш, подорожал на 30% – до 46000 риалов (пять центов).

Лепешки тафтун, напоминающие лафу, подорожали на 52% до 20000 риалов, Сангак – до 76000 риалов, а посыпанный кунжутом обойдется еще на 20000 риалов дороже. При этом накладные расходы пекарей растут значительно быстрее, чем покупательная способность иранцев.

Как пишет сайт иранских эмигрантов Iran International, минимальная зарплата в Иране составляет около 120 долларов, в то время как для обеспечения базовых потребностей необходимо около 400 долларов в месяц. Инфляция составляет 41% в год.