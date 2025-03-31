Международный комитет Красного Креста: "Мы потрясены убийством медиков и спасателей в Газе"

Международный комитет Красного Креста объявил о том, что в секторе Газы были обнаружены тела восьми волонтеров организации, пропавших без вести 23 марта. Вместе с ними были найдены тела нескольких спасателей Гражданской обороны и сотрудника ООН.

В заявлении говорится, что тела погибших опознаны и подготовлены к захоронению.

"МККК решительно осуждает нападения на работников здравоохранения. Гибель сотрудника гуманитарной миссии или медицинской бригады – это не только трагедия для его близких, но и лишает надежды на помощь раненых и больных. МККК повторяет свой призыв предоставить всю информацию для прояснения судьбы тех, кто все еще считаются пропавшими без вести", – говорится в заявлении.

МККК также подчеркивает, что международное гуманитарное право строго запрещает атаки на медицинский персонал, машины скорой помощи и спасателей, которые находятся под защитой Женевских конвенций.