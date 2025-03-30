Армия США атакует объекты хуситов, находящиеся к северу от столицы Йемена

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает о новом ударе американской авиации по целям в Йемене.

Корреспондент телеканала передал, что нанесено не менее четырех авиаударов по объектам хуситов в районе Бани Аль-Харит, к северу от столицы.

В воскресенье, 30 марта, в 10:41-10:42 в центре Израиля прозвучали сирены тревоги "Цева адом" в связи с обстрелом из Йемена. ЦАХАЛ заявил, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.

По данным полиции и местных властей, фрагменты ракеты и/или ракет-перехватчиков упали на футбольное поле в Цур-Адасе, в поселке Эштаоль (к северу от Бейт-Шемеша) – на крышу одного из домов и на приусадебный участок, а также на автомобиль недалеко от Эштаоля, кроме того было падение нескольких фрагментов противоракет на открытой местности.

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сариа объявил, что 30 марта по территории Израиля была выпущена баллистическая ракета "Зульфикар". Целью вновь был объявлен "аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо". Как всегда, Сария заявил, что "операция успешно достигла своей цели". Хуситы не впервые заявляют, что применяют против Израиля баллистическую ракету "Зульфикар" (чаще применяются ракеты "Фалястин-2", а также ракет "Туфан"). При этом не вполне понятны характеристики этой ракеты. Чтобы достигнуть территории Израиля из Йемена ракета должна иметь дальность более 1500 км. Иранские "зульфикары" меньшей дальности. Хуситы заявляют, что применяют модифицированную версию, очевидно с жидкотопливным двигателем.