СМИ: следователи КСИР присвоили криптовалюту на десятки миллионов долларов

Сайт иранской оппозиции Iran International утверждает, что высокопоставленные офицеры разведки Корпуса стражей Исламской революции подозреваются в краже криптовалюты на сумму 21 миллиона долларов.

В центре расследования – биржа криптовалюты Cryptoland, закрытая в 2021 году после ареста ее генерального директора Сины Эстави. Как утверждается, через день после ареста и еще до того, как расследование стало достоянием общественности, со счета Эстави исчезли миллиарды единиц крипотовалюты BRG. Они были проданы следователями, положившими в свой карман десятки миллионов долларов.

Основные фигуранты дела – старшие следователи отдела расследования экономических преступлений КСИР Мехди Хаджипур и Мехди Бади. Согласно материалам дела, за несколько месяцев состояние Хаджипура увеличилось в 60 раз, достигнув 600 миллиардов риалов (14000000 долларов).

В ходе следствия Эстави вынудили дать показания о том, что он спонсировал избирательную кампанию президента Махмуда Ахмадинеджада – политического противника аятоллы Али Хаменеи.