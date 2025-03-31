Армия США нанесла удары по объектам хуситов на острове Камаран
время публикации: 31 марта 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 22:01
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о серии новых ударов американской авиации в Йемене.
Корреспондент телеканала передал, что были атакованы объекты хуситов на острове Камаран.
Кроме того, поступают сообщения о взрыве в районе Саны.
Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что атаки на хуситов будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для судоходства.
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