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Ближний Восток

Армия США нанесла удары по объектам хуситов на острове Камаран

США
Хуситы
время публикации: 31 марта 2025 г., 21:45 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 22:01
Армия США нанесла удары по объектам хуситов на острове Камаран
U.S. Central Command

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о серии новых ударов американской авиации в Йемене.

Корреспондент телеканала передал, что были атакованы объекты хуситов на острове Камаран.

Кроме того, поступают сообщения о взрыве в районе Саны.

Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что атаки на хуситов будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для судоходства.

Ближний Восток
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