Армия США нанесла удары по объектам хуситов на острове Камаран

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о серии новых ударов американской авиации в Йемене.

Корреспондент телеканала передал, что были атакованы объекты хуситов на острове Камаран.

Кроме того, поступают сообщения о взрыве в районе Саны.

Ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что атаки на хуситов будут продолжаться до тех пор, пока они не перестанут представлять угрозу для судоходства.