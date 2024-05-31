Уточненные данные: американцы и британцы атаковали 13 объектов хуситов в Йемене

По уточненным данным, вечером 30 мая военно-морские и военно-воздушные силы армий США и Великобритании нанесли удары по 13 объектам хуситов в разных районах Йемена в ответ на недавнюю волну атак хуситов на корабли в Красном море и Аденском заливе, передает AP.

Целями были укрепленные подземные объекты, ракетные установки, командные пункты, один из кораблей хуситов и др. Кроме того, были нанесены удары по восьми беспилотным летательным аппаратам, готовым к запуску.

Информационное агентство хуситов "Аль-Масира" сообщает о не менее двух убитых и десяти раненых в результате одного из ударов, нанесенного по зданию радиостанции в Ходейде. Но очевидно, что убитых и раненых значительно больше.

Член политбюро хуситов Али аль-Кахум заявил: "Йемен не сдастся. Американцы и британцы открывают перед собой врата ада".

Атаки на объекты хуситов были осуществлены после заявления лидера группировки "Ансар Аллах" Абделя Малика аль-Хуси, в котором он объявил о начале "четвертой фазы" операции и угрожал увеличить интенсивность атак на суда и расширить список целей своей группировки. В этом заявлении аль-Хуси подвел краткие итоги "первых трех этапов операции". Он заявил, что с ноября 2023 года были атакованы 129 судов. Только на этой неделе целями хуситов стали десять судов, связанных с США, Великобританией и Израилем. Операции проводились в Красном, Средиземном и Аравийском морях, а также в Индийском океане.