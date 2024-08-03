UKMTO сообщает об инциденте в Красном море

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) при британских ВМС объявило об инциденте произошедшем в Красном море, примерно в 315 км к юго-востоку от побережья Йемена.

Происшествие маркировано как "нападение". Пока нет никакой информации об этом инциденте.

Напомним, что в ноябре 2023 года контролирующие значительную часть территории Йемена хуситы, действующие при поддержке Ирана, начали наносить удары по судам, заявляя, что действуют в поддержку сектора Газы.

За прошедшие месяцы ими потоплено два торговых корабля, еще одно захвачено. По меньшей мере три моряка погибли. Действующей против них международной коалиции во главе с США пока не удалось обеспечить безопасность морских перевозок.