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Ближний Восток

UKMTO сообщает об инциденте в Красном море

время публикации: 03 августа 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 19:53
UKMTO: в Красном море атаковано судно
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Centernter

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) при британских ВМС объявило об инциденте произошедшем в Красном море, примерно в 315 км к юго-востоку от побережья Йемена.

Происшествие маркировано как "нападение". Пока нет никакой информации об этом инциденте.

Напомним, что в ноябре 2023 года контролирующие значительную часть территории Йемена хуситы, действующие при поддержке Ирана, начали наносить удары по судам, заявляя, что действуют в поддержку сектора Газы.

За прошедшие месяцы ими потоплено два торговых корабля, еще одно захвачено. По меньшей мере три моряка погибли. Действующей против них международной коалиции во главе с США пока не удалось обеспечить безопасность морских перевозок.

Ближний Восток
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