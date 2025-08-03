"Гистадрут" направил гуманитарную помощь сирийским друзам

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") начала 3 августа передачу гуманитарной помощи друзской общине Сирии в районе Джабль-Друз. Стоимость первой партии составляет сотни тысяч шекелей, и она включает базовые предметы продовольствия: рис, растительное масло, тунец, спагетти. Поставки помощи будут продолжены.

"Союз между "Гистадрутом" и друзской общиной насчитывает множество лет. Сейчас, когда наши братья и сестры в Сирии находятся в тяжелом состоянии, наш человеческий и моральный долг – протянуть им руку. Я призываю главу правительства и министра обороны немедленно принять меры, чтобы обеспечить безопасность общины", – заявил глава "Гистадрута" Арнон Бен-Давид.