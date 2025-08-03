В Иране создан новый орган власти на время войны

Как сообщает сайт Middle East Spectator, в Иране будет создан новый орган власти – Высший совет обороны. Его задача – осуществление руководства Исламской республики во время военных действий.

В состав Совета войдут главы трех ветвей власти – президент Масуд Пезешкиан, председатель парламента Мухаммад Багер Галибаф и глава Верховного суда Мохсен Эджеи, два представителя Верховного лидера Ирана Али Хаменеи – персоналии еще не определены.

Войдут в него также начальник генерального штаба, командующий Корпусом стражей Исламской революции, командующий вооруженными силами, министр по делам разведки и глава объеденного командования "Хатам аль-Анбия".

MES отмечает: новый орган будет обладать полнотой власти во время войны, однако Пезешкиан, который станет его председателем, не является сторонником Хаменеи, и не очень понятно, как Высший совет обороны будет функционировать.