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Ближний Восток

У берегов Йемена затонуло судно с мигрантами, более 50 погибших, десятки пропавших без вести

Йемен
время публикации: 03 августа 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 22:40
У берегов Йемена затонуло судно с мигрантами, более 50 погибших, десятки пропавших без вести
AP Photo/Paolo Santalucia

По меньшей мере, 54 человека погибли, когда судно, перевозившее около 150 человек, затонуло у берегов Йемена в Аравийском море, в районе округа Ахвар провинции Абьян.

Представители йеменских служб безопасности сообщают, что перевозившее мигрантов судно перевернулось в связи с плохой погодой.

Представитель службы здравоохранения провинции Абьян Абдулкадер Баджамиль сообщил, что 10 находившихся на борту людей удалось спасти, это один йеменец и девять граждан Эфиопии. Десятки остаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Ближний Восток
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