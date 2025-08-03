У берегов Йемена затонуло судно с мигрантами, более 50 погибших, десятки пропавших без вести

По меньшей мере, 54 человека погибли, когда судно, перевозившее около 150 человек, затонуло у берегов Йемена в Аравийском море, в районе округа Ахвар провинции Абьян.

Представители йеменских служб безопасности сообщают, что перевозившее мигрантов судно перевернулось в связи с плохой погодой.

Представитель службы здравоохранения провинции Абьян Абдулкадер Баджамиль сообщил, что 10 находившихся на борту людей удалось спасти, это один йеменец и девять граждан Эфиопии. Десятки остаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.