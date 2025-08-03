У берегов Йемена затонуло судно с мигрантами, более 50 погибших, десятки пропавших без вести
время публикации: 03 августа 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 22:40
По меньшей мере, 54 человека погибли, когда судно, перевозившее около 150 человек, затонуло у берегов Йемена в Аравийском море, в районе округа Ахвар провинции Абьян.
Представители йеменских служб безопасности сообщают, что перевозившее мигрантов судно перевернулось в связи с плохой погодой.
Представитель службы здравоохранения провинции Абьян Абдулкадер Баджамиль сообщил, что 10 находившихся на борту людей удалось спасти, это один йеменец и девять граждан Эфиопии. Десятки остаются пропавшими без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
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