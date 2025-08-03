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Ближний Восток

SOHR: на юге Сирии, несмотря на перемирие, убиты два человека

Сирия
Друзы
время публикации: 03 августа 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 15:25
SOHR: на юге Сирии, несмотря на перемирие, убиты два человека
AP Photo/Omar Sanadiki

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что, несмотря на объявление о прекращении огня, в провинции Ас-Суэйда, на юге Сирии, в результате вооруженных нападений за последние сутки погибли два человека.

24 июля в Париже состоялась встреча министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера и министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шибани. На встрече присутствовали специальный эмиссар президента США Томас Баррак и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Израильские СМИ писали, что в ходе этой встречи было достигнуто "соглашение о перемирии".

На этом фоне было объявлено о прекращении огня между друзами и бедуинами, которых поддерживали силы действующего сирийского режима. В основном, это соглашение соблюдается, хотя время от времени столкновения происходят.

Ближний Восток
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