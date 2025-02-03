Турция намерена построить авиабазы в Сирии, Дамаск просит БПЛА для контроля над границей с Израилем

Проправительственная турецкая газета Türkiye пишет, что Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив там истребители F-16.

В публикации отмечается, что при этом новые сирийские власти нуждаются в поддержке Турции для борьбы с наркотрафиком, "Хизбаллой" и Израилем. Сообщается, что Дамаск запросил у Турции БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы для обеспечения безопасности границ.

Некий представитель министерства обороны Сирии заявил редакции Türkiye, что первая поставка турецких БПЛА состоится в ближайшем будущем.

"По утверждению арабских источников, Турция и Сирия подпишут соглашение о совместной обороне. Согласно этому договору, который, как ожидается, будет подписан в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой. Соглашение также предусматривает, что турецкие вооруженные силы будут обучать сирийскую армию и ее пилотов, и что Турция создаст две военные базы в Сирии. На этих базах Турция разместит 50 истребителей F-16 до завершения строительства сирийских ВВС, чтобы предотвратить любые атаки, которые могут быть направлены против суверенитета страны", – пишет Türkiye.

Официальные власти Турции и Сирии пока не комментировали эту публикацию.