Иордания намерена депортировать террористку, освобожденную Израилем в рамках "сделки Шалита"

Вечером 2 февраля аффилированные с ХАМАСом палестинские СМИ написали, что Амман намерен выслать за пределы королевства Ахлам Тамими, отбывавшую наказание в израильской тюрьме за терроризм, освобожденную и высланную в Иорданию в рамках "сделки Шалита". Сообщается, что Ахлам Тамими может быть выслана 2 февраля до полуночи. Страна, которая примет террористку, не сообщается.

Уроженка Зарки (Иордания) Ахлам Тамими в августе 2001-го училась в университете и собиралась стать журналисткой. Она прекрасно знала еврейскую часть Иерусалима. Одевшись как туристка-еврейка, 9 августа 2001-го Ахлам, завербованная террористической организацией ХАМАС, довела до ресторана Sbarro (угол улиц Кинг Джордж и Яффо) террориста-смертника Изаддина Шухэйла аль-Масри (завербованного "Исламским джихадом"). В результате взрыва в ресторане погибли 15 человек (среди них семь детей) – граждане Израиля, США и Нидерландов, около 130 получили ранения. Ахлам Тамими была приговорена к 16-ти пожизненным заключениям.

В октябре 2011 года Ахлам Тамими, освобожденная вместе с другими террористами в рамках "сделки Шалита", была выслана на родину – в Иорданию.

В Иордании Тамими, как и планировала, стала тележурналисткой. Она ведет телешоу о жизни арабских заключенных в израильских тюрьмах.

15 июля 2013 года министерство юстиции США возбудило уголовное дело в округе Колумбия против Ахлам Тамими. Король Абдалла II тогда отказался выдать террористку американцам, заявив, что она уже отбыла положенное ей наказание в израильской тюрьме.

Тем не менее, власти США продолжают настаивать на выдаче Тамими. ФБР включило ее в список самых опасных разыскиваемых террористов.

Правительство Нидерландов не предъявило уголовных обвинений Ахлам Тамими.