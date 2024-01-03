Не только аль-Арури. ХАМАС назвал имена семи террористов, ликвидированных в Бейруте

Руководство ХАМАСа назвало имена семи лидеров и активистов этой террористической организации, ликвидированных вечером 2 января 2024 года в южном Бейруте.

Заявлено, что, помимо замглавы "политбюро" ХАМАСа Салаха аль-Арури ("Абу Мухаммада"), в результате удара БПЛА были убиты лидер "Бригад Иззаддина аль-Касама" в Ливане Самир Фэнди ("Абу Амр") и командир "Бригад Иззаддина аль-Касама" Аззам аль-Акра ("Абу Аммар").

Также были убиты четверо боевиков ХАМАСа: Махмуд Заки Шахин, Мухаммад Башаш, Мухаммад ар-Райэс, Ахмад Хаммуд.

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Судя по составу участников встречи в штабе ХАМАСа, на ней обсуждались вопросы, связанные с войной против Израиля.

Ликвидация Салаха аль-Арури

Вечером 2 января 2024 года в Дахии (южном пригороде Бейрута) был ликвидирован 57-летний Салах аль-Арури, заместитель главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, второй номер в иерархии этой террористической группировки.

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Штаб-квартира ХАМАСа, располагавшаяся в многоэтажном доме, согласно сообщениям ливанских СМИ, была атакована ракетами, выпущенными с БПЛА.

Ливанские спецслужбы возлагают на Израиль ответственность за проведение этой операции.

ЦАХАЛ не комментирует сообщения, поступающие из Ливана.

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Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора. Дополнено

Салах аль-Арури был соперником Яхьи Синуара внутри организации. Он отвечал за деятельность боевого крыла ХАМАСа "Бригад Иззаддина аль-Касама". По информации, которая ранее публиковалась в израильских СМИ, Синуар 7 октября 2023 года предупредил его об атаке на Израиль за полчаса до ее начала.

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Салах аль-Арури. Краткая справка

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Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считался основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

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17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уезжал за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

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Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАСа, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорил на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАСа, посетившей сектор Газы.

Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАСа, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

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После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

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Госдепартамент США обещал награду в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к ликвидации или аресту аль-Арури.

В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре 2017-го он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС. В последние годы участвовал в переговорах в Египте, Иране и России. Считался одним из самых влиятельных людей в руководстве ХАМАСа.

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Считался одним из "архитекторов" массированного нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Жил преимущественно в Бейруте.

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Ликвидирован 2 января 2024 года в Бейруте.