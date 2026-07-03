Хуситы заявили, что атаковали саудовские самолеты в небе над Йеменом

Йеменские хуситы ("Ансар Аллах") заявили в пятницу, 3 июля, что в воздушное пространство Йемена вторглись саудовские самолеты, пытавшиеся помешать иранскому гражданскому лайнеру приземлиться в Сане.

По словам хуситов, что на борту иранского самолета находились более 200 раненых и больных йеменцев.

Хуситы заявили, что перехватили саудовские самолеты с помощью ракет противовоздушной обороны, вынудив их покинуть воздушное пространство Йемена.

"Мы предостерегаем преступного саудовского врага от повторения любых попыток нарушения нашего воздушного пространства. Такие действия встретят всеобъемлющий ответ, целями которого станут его аэропорты и жизненно важные интересы на суше и на море", — заявил представитель йеменской террористической организации Яхья Сари в видеообращении.