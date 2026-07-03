Галибаф объявил о достижении соглашения с Оманом по Ормузскому проливу

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран и Оман достигли соглашения о регулировании судоходства в Ормузском проливе на базе "меморандума о взаимопонимании" между Ираном и США.

Как сообщает в пятницу 3 июля The Jerusalem Post, в ходе встречи с китайской делегацией Галибаф заявил, что "Израиль, несомненно, пытается сорвать реализацию ирано-американского меморандума о взаимопонимании, однако сдерживающий потенциал Исламской Республики Иран в регионе не позволит ему вновь развязать войну".

Он также подчеркнул, что Соединенным Штатам не будет позволено вмешиваться в управление судоходством в Ормузском проливе.

"Американцы проводят одностороннюю политику во всем мире. Для снижения напряженности и предотвращения ее дальнейшего распространения крайне важна тесная координация между Ираном и Китаем в политической и экономической сферах", – заявил Галибаф.

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, в свою очередь, заявил, что Пекин намерен укреплять отношения с Тегераном.

"Дружба между Китаем и Ираном имеет давнюю историю, и мы намерены и дальше развивать отношения между нашими странами", – сказал он.

Отметим, что Хэ Вэй был направлен в Китай, среди прочего, для официального участия КНР в похоронах ликвидированного в феврале текущего года Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.