x
03 июля 2026
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 14:23
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Галибаф объявил о достижении соглашения с Оманом по Ормузскому проливу

Международные соглашения
Иран
Судоходство
Оман
время публикации: 03 июля 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 13:48
Галибаф объявил о достижении соглашения с Оманом по Ормузскому проливу
Pakistan Prime Minister Office via AP

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран и Оман достигли соглашения о регулировании судоходства в Ормузском проливе на базе "меморандума о взаимопонимании" между Ираном и США.

Как сообщает в пятницу 3 июля The Jerusalem Post, в ходе встречи с китайской делегацией Галибаф заявил, что "Израиль, несомненно, пытается сорвать реализацию ирано-американского меморандума о взаимопонимании, однако сдерживающий потенциал Исламской Республики Иран в регионе не позволит ему вновь развязать войну".

Он также подчеркнул, что Соединенным Штатам не будет позволено вмешиваться в управление судоходством в Ормузском проливе.

"Американцы проводят одностороннюю политику во всем мире. Для снижения напряженности и предотвращения ее дальнейшего распространения крайне важна тесная координация между Ираном и Китаем в политической и экономической сферах", – заявил Галибаф.

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Хэ Вэй, в свою очередь, заявил, что Пекин намерен укреплять отношения с Тегераном.

"Дружба между Китаем и Ираном имеет давнюю историю, и мы намерены и дальше развивать отношения между нашими странами", – сказал он.

Отметим, что Хэ Вэй был направлен в Китай, среди прочего, для официального участия КНР в похоронах ликвидированного в феврале текущего года Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 июля 2026

Трамп в интервью CNBC: Иран "примерно согласился" на требования США, война была "денуклеаризацией"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 июля 2026

Ливан и Сирия впервые участвовали в военной конференции США и их региональных союзников
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 июля 2026

В МИД Катара заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июля 2026

Иранские СМИ: иностранный контейнеровоз сел на мель в Ормузском проливе