Сирийские источники сообщили о серии взрывов в Алеппо
время публикации: 03 июня 2024 г., 01:21 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 01:46
В ночь на 3 июня сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights сообщила о серии мощных взрывов в Алеппо.
На месте взрывов возник пожар.
По предварительным данным, удар с воздуха был нанесен по заводу по производству меди.
SOHR отмечает, что в атакованном районе действуют проиранские ополченцы, в том числе иностранные граждане.
Отметим, что ни в одном сирийском источнике не упоминается возможная причастность Израиля к этим атакам.
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