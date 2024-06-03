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Ближний Восток

Сирийские источники сообщили о серии взрывов в Алеппо

время публикации: 03 июня 2024 г., 01:21 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 01:46
Сирийские источники сообщили о серии взрывов в Алеппо
SOHR/соцсети

В ночь на 3 июня сирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights сообщила о серии мощных взрывов в Алеппо.

На месте взрывов возник пожар.

По предварительным данным, удар с воздуха был нанесен по заводу по производству меди.

SOHR отмечает, что в атакованном районе действуют проиранские ополченцы, в том числе иностранные граждане.

Отметим, что ни в одном сирийском источнике не упоминается возможная причастность Израиля к этим атакам.

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