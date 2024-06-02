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Ближний Восток

Египет продолжает настаивать: КПП "Рафах" возобновит работу после того, как его покинет ЦАХАЛ

время публикации: 02 июня 2024 г., 18:30 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 18:30
Египет продолжает настаивать: КПП "Рафах" возобновит работу после того, как его покинет ЦАХАЛ
AP Photo/Amr Nabil

В Дубаи состоялась встреча, на которой представители Израиля, США, Египета и Катара обсуждали возобновление работы КПП "Рафиах".

Представитель египетской делегации сообщил телеканалу Al Qahera News, что Каир продолжает настаивать на том, чтобы израильская армия покинула КПП на стороне сектора Газы, пока это не будет сделано гуманитарная помощь не будет пропущена в сектор Газы.

Египетские источники сообщают, что встреча в Дохе завершилась.

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