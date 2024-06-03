Иранские СМИ: в результате удара ВВС ЦАХАЛа в Алеппо погиб военный советник КСИР

Иранский военный советник Саид Абияр погиб в Сирии в ночь на 3 июня в результате удара израильских ВВС по цели в Алеппо. Об этом сообщил иранский телеканал SNN.

По данным телеканала, Саид Абияр был одним из военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции, которые находятся в Сирии для обучения проиранских ополченцев.

В ночь на 3 июня на "медном заводе" в Алеппо прогремели взрывы. Министерство обороны Сирии возложило на Израиль ответственность за нанесение авиаударов по целям около города Алеппо, на севере страны.

В сообщении минобороны Сирии сказано: "Приблизительно в 00:20 после полуночи израильский противник совершил воздушную агрессию с юго-востока Алеппо, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Алеппо. В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб".

По данным сирийской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), в результате ударов по объекту в Хайяне, около Алеппо, были убиты не менее 12 проиранских боевиков, в их числе иностранцы и сирийцы.