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Ближний Восток

Саудовский министр встретил родственников палестинских заключенных, прибывших на Хадж

Газа
Саудовская Аравия
время публикации: 03 июня 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 13:38
Саудовский министр встретил родственников палестинских заключенных, прибывших на Хадж
AP Photo/Rafiq Maqbool

Сотни родственников палестинских заключенных и боевиков, погибших в столкновениях с израильской армией примут участие в Хадже в рамках особой гостевой программы короля Саудовской Аравии. Об этом сообщает Arab News.

В церемонии встречи 500 паломников из сектора Газы принял участие министр по делам ислама. Отметим, всего гостями программы станут 2443 человека, 1000 из них – жители Палестинских территорий.

Хадж – один из столпов ислама, каждый последователей пророка Мухаммада должен хоть раз в жизни совершить паломничество в Мекку. В 2025 году Хадж начнется 4 июня и продлится до 9 июня. В паломничестве принимает участие до двух миллионов человек.

Ближний Восток
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