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Ближний Восток

"Аль-Арабия": США покинули три базы в курдских районах Сирии

США
Сирия
Курды
время публикации: 03 июня 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 11:34
"Аль-Арабия": США покинули три базы в курдских районах Сирии
AP Photo/Darko Bandic

В соответствии с региональной политикой администрации президента Дональда Трампа США ликвидировали две военные базы в Сирии, а третью передали "Сирийским демократическим силам", – действующему на востоке страны курдскому ополчению. Об этом сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на официальный источник.

По словам собеседника агентства, Сирию покинули порядка 500 американских военнослужащих. "Консолидация наших войск целенаправленна и безопасна", – подчеркнул американский представитель. По его словам, курдским ополченцам передана база Mission Support Site Euphrates, закрывается Mission Support Site Green Village и еще одна база.

О сокращении военного присутствия сообщил и посланник США в Сирии Том Баррак. "Число баз сократилось с восьми сначала до пяти, а затем до трех, а в конечном итоге будет сокращено до одной", – заявил он турецкому телевидению.

Во время гражданской войны в Сирии американское военное присутствие в этой стране доходило до 2000 солдат, сейчас оно сокращено вдвое. Под покровительством США на востоке Сирии почти независимый курдский район. Нынешняя администрация, заинтересованная в сотрудничестве с новыми властями Сирии, готова от него отказаться.

Ближний Восток
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