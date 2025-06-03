"Аль-Арабия": США покинули три базы в курдских районах Сирии

В соответствии с региональной политикой администрации президента Дональда Трампа США ликвидировали две военные базы в Сирии, а третью передали "Сирийским демократическим силам", – действующему на востоке страны курдскому ополчению. Об этом сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на официальный источник.

По словам собеседника агентства, Сирию покинули порядка 500 американских военнослужащих. "Консолидация наших войск целенаправленна и безопасна", – подчеркнул американский представитель. По его словам, курдским ополченцам передана база Mission Support Site Euphrates, закрывается Mission Support Site Green Village и еще одна база.

О сокращении военного присутствия сообщил и посланник США в Сирии Том Баррак. "Число баз сократилось с восьми сначала до пяти, а затем до трех, а в конечном итоге будет сокращено до одной", – заявил он турецкому телевидению.

Во время гражданской войны в Сирии американское военное присутствие в этой стране доходило до 2000 солдат, сейчас оно сокращено вдвое. Под покровительством США на востоке Сирии почти независимый курдский район. Нынешняя администрация, заинтересованная в сотрудничестве с новыми властями Сирии, готова от него отказаться.