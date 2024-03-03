"Аль-Араби аль-Джадид": похищенная израильтянка Елизавета Цуркова жива, ее вывезли из Багдада

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на сотрудника иракской службы безопасности в Багдаде сообщает, что иракские спецслужбы получили новую информацию о судьбе израильтянки Елизаветой Цурковой, которую с марта 2023 года удерживает в качестве заложницы проиранская шиитская группировка "Катаиб Хизбалла".

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По словам этого источника, Цуркову перевели в некое место за пределами Багдада, которое находится "под контролем влиятельных вооруженных группировок". Сообщается, что она жива.

7 июля иракские власти официально объявили, что начали расследование похищения Цурковой. Но следственные органы Ирака комментариев по этому поводу не дают.

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"Аль-Араби аль-Джадид" цитирует заявление анонимного представителя министерства внутренних дел Ирака: "В ходе специального расследования судьбы похищенной израильтянки Елизаветой Цурковой в конечном итоге выяснилось, что ее перевели за пределы Багдада в район, контролируемый влиятельными вооруженными группировками, что указывает на то, что она жива и удерживается известной иракской группировкой... Несмотря на трудности, расследование продолжается". По словам этого чиновника, Цуркова находится в провинции Бабиль, в центре Ирака.

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В ноябре иракский телеканал "Ар-Раба" публиковал видео с Цурковой. Она была представлена телеканалом как израильтянка, хотя у нее также есть российский паспорт. В видео продолжительностью чуть более четырех минут, Цуркова говорит на иврите, ее речь переводится на арабский язык. В частности, она заявляет, что работала на "Мосад" и ЦРУ. В качестве доказательства того, что видео было снято недавно, Цуркова упоминает о войне в секторе Газы. Слова, которые произносит заложница, по всей видимости, были для нее написаны.

После того, как стало известно о похищении в Багдаде Елизаветы Цурковой, пресс-служба канцелярии главы правительства распространила сообщение: "Она ученая, прибывшая в Ирак по российскому паспорту и по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований для Принстонского университета в США".

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Отметим, что Елизавета Цуркова была сотрудницей "Форума регионального анализа" израильского исследовательского института "Молад", вашингтонского института Center for Global Policy, специализировалась на исследовании конфликта в Сирии. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе контактировала с нашей редакцией. В марте 2023 года ее захватила милиция иракской "Хизбаллы" на севере Ирака, куда она приехала собирать материал для написании доктората.

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В марте 2021 года Елизавета в своем "твиттере" написала, что она против сделок по обмену пленными, даже если ее следующий визит в Сирию или Ирак пойдет не так, как запланировано.

Al-Monitor о судьбе Елизаветы Цурковой: для похитителей она "козырь", Нетаниягу обращался к Путину

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Издание Al-Monitor публиковало подробности по поводу похищения Елизаветы Цурковой.

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В статье Амберин Заман было сказано, что Цуркову похитили в Багдаде 21 марта 2023 года. При этом отмечалось, что к тому моменту Елизавета уже длительное время находилась в столице Ирака, а за восемь дней до похищения перенесла операцию в одной из багдадских больниц в связи с травмой спины. Известно, что в Багдаде Цуркова брала интервью у сторонников влиятельного лидера местных шиитов Муктады ас-Садра.

По сведениям Al-Monitor, Елизавету Цуркову похитили представители шиитской военизированной группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" ("Лига праведников", внесена властями США в список иностранных террористических организаций в 2020 году), связанной с иранским "Корпусом стражей исламской революции" и входящей в состав иракским "Отрядов народной мобилизации" (ОНМ), сформированных для борьбы с суннитским "Исламским государством".

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Правительство Израиля заявляло, что Елизавета Цуркова находится в плену у милиции проиранской шиитской группировки "Катаиб Хизбалла", действующей в составе ОНМ. Эта организация была признана США террористической еще в 2009 году.

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Власти Израиля заявляют, что Цуркова въехала в Ирак по своему российскому паспорту. Известно, что она так поступала неоднократно в прошлом.

Источники Al-Monitor утверждают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принимал непосредственное участие в попытках добиться освобождения Цурковой через президента РФ Владимира Путина.

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Те же источники заявили, что нет никаких сомнений в том, что ополченцы, похитившие Цуркову, действовали по согласованию с властями Ирана и рассчитывают "использовать ее в качестве козыря для обмена пленными или других уступок".

Скандал 2016 года

В 2016 году с именем Елизаветы Цурковой был связан скандал, который привел к отставке спикера сирийской повстанческой группировки "Армия ислама" Ислама Аллуша. Тогда Цуркова стала первой израильтянкой, которой удалось взять интервью у Аллуша. Публикация интервью, в котором представитель сирийских исламистов не стал выступать против мирного соглашения между Сирией и Израилем, вызвала заметный резонанс в арабских СМИ и привела к его отставке. Елизавета объясняла редакции NEWSru.co.il, что все ее собеседники, находящиеся в Сирии, оставались анонимны из опасений, что их слова или просто общение с израильтянкой могут плохо повлиять на их судьбу. Однако в данном случае, по словам Цурковой, спикер "Армии ислама" заявил, что выступает как официальный представитель группировки и дал разрешение на использование его имени. В ходе интервью обсуждался характер группировки, отношение исламистов-суннитов к алавиту Башару Асаду и шиитской "Хизбалле", а также мнение "Армии ислама" о политическом решении сирийского конфликта. В конце интервью Цуркова спросила Аллуша о том, какова позиция "Армии ислама" по поводу перспективы мирного соглашения между Сирией и Израилем. "Этот и другие вопросы, касающиеся внешней политики Сирии, будут решаться государственными органами, созданными после победы революции и свободных выборов, в ходе которых сирийский народ назначит своих представителей. Мы не будем теми, кто лишит сирийцев возможности принимать решения, как больше 40 лет делала династия Асадов", – ответил на этот вопрос Ислам Аллуш. Вскоре после публикации интервью оно было переведено на арабский и опубликовано на израильском арабском сайте Al-Masdar. По словам Цурковой, они не попросили у нее оригинал интервью и опубликовали перевод с перевода, который, в свою очередь, начали перепечатывать сирийские правительственные СМИ, внося в текст свои поправки и утверждая, что "Армия ислама" готова заключить мир с Израилем. Когда в арабских СМИ начался шум, Елизавета поспешила опубликовать в социальных сетях оригинальный текст Аллуша, а также дала несколько разъяснительных интервью оппозиционным сирийским СМИ, однако вечером Аллуш объявил о своем уходе с поста спикера "Армии ислама". Тогда же Елизавета Цуркова говорила, что контакты израильтян с сирийцами необходимы, поскольку такое близкое соседство и трагедия, происходящая сейчас в Сирии, не могут не влиять на ситуацию как в Израиле, так и в регионе в целом.