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    Ближний Восток

    Палестинские заключенные призвали к "сделке Цурковой", похитители считают ее агентом "Мосада"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Палестинские заключенные призвали к
    Фото из блога Е.Цурковой

    Ассоциация палестинских заключенных призвала руководство иракской организации "Катаиб Хизбалла" выдвинуть требование об обмене задержанной исследовательницы Елизаветы Цурковой на тех, кто содержится в тюрьмах Израиля, пишет сайт Watan. Этот призыв был опубликован вечером 9 июля.

    О какой-либо реакции "Катаиб Хизбалла" на это обращение неизвестно.

    В обращении Ассоциации палестинских заключенных упоминается о том, что Цуркова служила в Армии обороны Израиля и жила в еврейском поселении в Гуш Эционе. При этом ничего не сказано о том, что она выступала в защиту интересов палестинских арабов.

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    Ассоциация палестинских заключенных призывает иракских "братьев" заключить "благородную сделку", называя это "гуманитарным и религиозным долгом".

    В то же время саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о том, что Цуркову могут обменять на Юсефа Шахбази-Аббасалилу – иранца, ответственного за подготовку теракта против израильтян на Кипре, которого похитили в Иране агенты "Мосада". Это не подтверждается никакими официальными источниками.

    Правительство Израиля не делало заявлений, которые бы указывали на готовность к переговорам или ведущихся переговорах по сделке об обмене Цурковой на кого-либо.

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    Остается непонятным и то, в какой степени в переговоры о судьбе Елизаветы Цурковой вовлечены власти России. Официальных заявлений по этому поводу Москва не делала.

    Неизвестно, где в настоящее время находится Цуркова. Правительство Израиля возлагает ответственность за ее судьбу на правительство Ирака. Но не исключено, что ее уже вывезли или планируют вывезти в Иран.

    Глава службы безопасности группировки "Катаиб Хизбалла" заявил, что считает Елизавету Цуркову агентом "Мосада", которая использовала как прикрытие свои научные исследования и работу на Принстонский университет. Об этом пишет иракский сайт Basnews.com.

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    Известно, что Елизавета Цуркова была задержана 21 марта 2023 года в Багдаде, в районе Каррада. Также была задержана ее соседка по комнате, иракская исследовательница, которую через несколько недель отпустили, и она покинула Ирак.

    Иракские СМИ сообщали, что власти Ирака задержали гражданина Ирана, который был причастен к похищению Цурковой, и что посольство Ирана ведет переговоры о его освобождении.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 7 Июля 2023
    Впервые власти Ирака прокомментировали похищение Елизаветы Цурковой
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 6 Июля 2023
    "Элаф": в Ираке опасаются израильского удара из-за похищения Цурковой
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 6 Июля 2023
    Al-Monitor о судьбе Елизаветы Цурковой: для похитителей она "козырь", Нетаниягу обращался к Путину
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2023
    Объявлено, что в Ираке, в качестве заложницы "Хизбаллы", удерживают гражданку Израиля и России Елизавету Цуркову
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