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Ближний Восток

Иорданские пограничники застрелили гражданина Индии, пытавшегося пробраться в Израиль

Нелегалы
Иордания
Индия
время публикации: 03 марта 2025 г., 18:08 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 18:11
Иорданские пограничники застрелили гражданина Индии, пытавшегося пробраться в Израиль
AP Photo/Raad Adayleh

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что 10 февраля иорданские пограничники застрелили 47-летнего жителя индийского штата Керала Томаса Габриэля Перейру, который попытался незаконно пересечь иордано-израильскую границу.

Британская газета Independent рассказывает, что Перейра, водитель моторикши, приехал в Иорданию 5 февраля по туристической визе в составе группы из четырех человек. Однако настоящей целью визита было перебраться в Израиль, чтобы устроиться там на работу.

Один из членов группы рассказал, что проживающий в Иордании соотечественник обещал им работу в Израиле с зарплатой 350000 рупий в месяц (4000 долларов). Каждый из них заплатил задаток в 210000 рупий, а также обязался ежемесячно выплачивать этому посреднику 50000 рупий.

В письме, направленном семье Перейры посольством Индии в Аммане, говорится, что иорданские пограничники приказали нарушителям остановиться, а когда те не подчинились приказу, открыли огонь на поражение. Одна из пуль попала Томасу в голову. Остальные члены группы были задержаны.

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