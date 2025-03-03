Египет представит на саммите ЛАГ план восстановления Газы

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Ааты заявил о завершении работы над планом восстановления сектора Газы, который будет представлен на саммите Лиги арабских государств 4 марта в Каире.

Политик подчеркнул: план гарантирует, что палестинское население останется в секторе. Для его реализации потребуются действия не только арабских стран, но и всего международного сообщества. "После того, как ЛАГ утвердит план, мы проведем переговоры со странами-спонсорами", – сказал он.

Министр также сообщил, что Египет прикладывает значительные усилия, чтобы добиться перехода ко второму этапу соглашения между Израилем и ХАМАСом. Первый этап он назвал успешно завершившимся.