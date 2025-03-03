Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку

Мохаммад Джавад Зариф, который в 2015 году, будучи министром иностранных дел Ирана, сыграл ключевую роль в заключении соглашения о судьбе иранской ядерной программы, подал в отставку с поста вице-президента по стратегическим вопросам.

Отставка может быть связана с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который выступил против возобновления диалога с США. Зариф считается одним из лидеров лагеря умеренных и выступал, в частности, за смягчение правил ношения хиджаба.

Отметим, что несколько дней назад парламент вынес вотум недоверия министру экономики Абдольнасеру Хеммати, которого обвинили в неспособности решить стоящие перед Ираном проблемы.

В письме, направленном президенту Масуду Пезешкиану, Зариф выражает намерение перейти на преподавательскую работу. В социальных сетях политик рассказывал, что сталкивается с проявлениями ненависти.