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Ближний Восток

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку

время публикации: 03 марта 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 10:43

Мохаммад Джавад Зариф, который в 2015 году, будучи министром иностранных дел Ирана, сыграл ключевую роль в заключении соглашения о судьбе иранской ядерной программы, подал в отставку с поста вице-президента по стратегическим вопросам.

Отставка может быть связана с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который выступил против возобновления диалога с США. Зариф считается одним из лидеров лагеря умеренных и выступал, в частности, за смягчение правил ношения хиджаба.

Отметим, что несколько дней назад парламент вынес вотум недоверия министру экономики Абдольнасеру Хеммати, которого обвинили в неспособности решить стоящие перед Ираном проблемы.

В письме, направленном президенту Масуду Пезешкиану, Зариф выражает намерение перейти на преподавательскую работу. В социальных сетях политик рассказывал, что сталкивается с проявлениями ненависти.

Ближний Восток
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