Представитель ХАМАСа: продолжаются контакты с посредниками относительно второго этапа сделки

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем, заявивший днем ранее телеканалу "Аль-Араби" о прекращении переговоров относительно второго этапа сделки, теперь утверждает, что переговоры продолжаются.

По словам спикера террористической организации, ХАМАС заинтересован в реализации соглашения о прекращении огня в его полном объеме.

"Мы надеемся, что усилия посредников приведут к результатам и Израиль будет вынужден выполнить все взятые на себя обязательства", – заявил Хазем Касем.

Днем ранее Касем сообщил, что ХАМАС "отверг продление первого этапа прекращения огня на условиях, предложенных Израилем".