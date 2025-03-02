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Ближний Восток

Представитель ХАМАСа: продолжаются контакты с посредниками относительно второго этапа сделки

Газа
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 02 марта 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 20:47
Представитель ХАМАСа: продолжаются контакты с посредниками относительно второго этапа сделки
Flash90. Фото: А.Катиб

Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем, заявивший днем ранее телеканалу "Аль-Араби" о прекращении переговоров относительно второго этапа сделки, теперь утверждает, что переговоры продолжаются.

По словам спикера террористической организации, ХАМАС заинтересован в реализации соглашения о прекращении огня в его полном объеме.

"Мы надеемся, что усилия посредников приведут к результатам и Израиль будет вынужден выполнить все взятые на себя обязательства", – заявил Хазем Касем.

Днем ранее Касем сообщил, что ХАМАС "отверг продление первого этапа прекращения огня на условиях, предложенных Израилем".

Ближний Восток
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