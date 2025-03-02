Представитель ХАМАСа: продолжаются контакты с посредниками относительно второго этапа сделки
время публикации: 02 марта 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 20:47
Пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Касем, заявивший днем ранее телеканалу "Аль-Араби" о прекращении переговоров относительно второго этапа сделки, теперь утверждает, что переговоры продолжаются.
По словам спикера террористической организации, ХАМАС заинтересован в реализации соглашения о прекращении огня в его полном объеме.
"Мы надеемся, что усилия посредников приведут к результатам и Израиль будет вынужден выполнить все взятые на себя обязательства", – заявил Хазем Касем.
Днем ранее Касем сообщил, что ХАМАС "отверг продление первого этапа прекращения огня на условиях, предложенных Израилем".
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