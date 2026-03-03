x
03 марта 2026
Ближний Восток

Iran International: новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи

время публикации: 03 марта 2026 г., 23:37 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 23:55
Iran International: новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Моджтаба Хаменеи – сын Али Хаменеи, бывшего лидера Ирана, ликвидированного 28 февраля 2026 года, избран высшим руководителем (рахбаром) Исламской республики, сообщает оппозиционный ресурс Iran International.

Официальный Тегеран это не подтверждает и не комментирует.

Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в городе Мешхед (Иран). Получил религиозное образование в семинариях города Кум, где изучал исламское богословие, и стал шиитским духовным лицом. На протяжении десятилетий он оставался в тени официальной власти, редко появляясь публично, но при этом активно участвовал во внутренних политических и религиозных делах страны. До смерти отца считался одной из влиятельных фигур в иранской политике и теократической элите. Близко связан с руководством "Корпуса стражей исламской революции", руководил подавлением протестов в стране.

