Ближний Восток

Иранские СМИ: имя следующего верховного лидера будет объявлено "очень скоро"

Война с Ираном
ЦАХАЛ
Иран
время публикации: 03 марта 2026 г., 21:18 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 21:18
Иранские СМИ: имя следующего верховного лидера будет объявлено "очень скоро"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское агентство Fars опровергло заявление источника в министерстве обороны Израиля о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию, в котором проходило заседание Совета экспертов. Согласно данным агентства, "эксперты", высокопоставленные религиозные деятели Ирана, не находились в атакованном здании.

По словам источников агентства, обсуждение кандидатуры следующего верховного лидера, проводится в "безопасной обстановке". Большая часть вопросов уже решена, "преемник Али Хаменеи может быть объявлен очень скоро".

По данным Fars, Али Хаменеи не оставил указаний относительно своего возможного преемника, оставив выбор за членами Совета экспертов. Однако он описал, какими качествами должен обладать будущий лидер: он должен противостоять американскому высокомерию, быть мужественным, честным, справедливым, уметь планировать дела и иметь талант управленца".

Ближний Восток
