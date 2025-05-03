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Ближний Восток

Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел Израиля

Хуситы
время публикации: 03 мая 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 12:36
Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел Израиля
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) взяла на себя ответственность за обстрел Израиля.

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что в ночь на 3 мая была осуществлена "атака военной цели к югу от Тель-Авива с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестин 2".

Напомним, в 6:33 ЦАХАЛ уведомил, что была перехвачена ракета, летевшая из Йемена в сторону Иерусалима. Тревога была активирована в соответствии с действующими правилами.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: во время тревоги в районе Иерусалима был травмирован 26-летний мужчина. Судя по сообщению МАДА, он получил травму по пути в убежище.

Вчера, 2 мая, хуситы неоднократно атаковали Израиль: были зафиксированы два пуска ракет в сторону Хайфы, а также запуск БПЛА. И ракеты, и беспилотник, как заявлял ЦАХАЛ, были перехвачены за пределами воздушного пространства Израиля.

Ближний Восток
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