Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена Ахмад Ауад бин Мубарак подал в отставку.

Он опубликовал свое заявление об отставке в сети X, где написал: "Я приложил все усилия, чтобы внести свой вклад в нашу борьбу за восстановление государства, победить хуситов, бороться с коррупцией, провести финансовую и административную реформу и восстановить государственные институты. Я столкнулся с многочисленными трудностями и проблемами, возможно, самой важной из которых была неспособность действовать в соответствии с моими конституционными полномочиями и принимать решения, необходимые для реформирования государственных институтов, а также неспособность провести необходимые изменения в правительстве".