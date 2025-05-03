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Ближний Восток

Премьер-министр Йемена подал в отставку

Йемен
время публикации: 03 мая 2025 г., 15:27 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 15:51

Премьер-министр Йемена Ахмад Ауад бин Мубарак подал в отставку.

Он опубликовал свое заявление об отставке в сети X, где написал: "Я приложил все усилия, чтобы внести свой вклад в нашу борьбу за восстановление государства, победить хуситов, бороться с коррупцией, провести финансовую и административную реформу и восстановить государственные институты. Я столкнулся с многочисленными трудностями и проблемами, возможно, самой важной из которых была неспособность действовать в соответствии с моими конституционными полномочиями и принимать решения, необходимые для реформирования государственных институтов, а также неспособность провести необходимые изменения в правительстве".

Ближний Восток
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