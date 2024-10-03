Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Бейруте, принадлежащему члену парламента

Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по "Исламскому медицинскому центру" в квартале Башура в центре Бейрута.

По предварительным данным, убиты не менее 7 человек и более 20 ранены.

По информации ливанского издания "Аль-Марказийа, атакованное здание принадлежит члену парламента от "Хизбаллы" Амину Мухаммаду Шерри. В момент удара его в здании не было.