Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Бейруте, принадлежащему члену парламента
время публикации: 03 октября 2024 г., 01:23 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 01:23
Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по "Исламскому медицинскому центру" в квартале Башура в центре Бейрута.
По предварительным данным, убиты не менее 7 человек и более 20 ранены.
По информации ливанского издания "Аль-Марказийа, атакованное здание принадлежит члену парламента от "Хизбаллы" Амину Мухаммаду Шерри. В момент удара его в здании не было.