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Ближний Восток

Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Бейруте, принадлежащему члену парламента

время публикации: 03 октября 2024 г., 01:23 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 01:23
Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в Бейруте, принадлежащему члену парламента
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Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по "Исламскому медицинскому центру" в квартале Башура в центре Бейрута.

По предварительным данным, убиты не менее 7 человек и более 20 ранены.

По информации ливанского издания "Аль-Марказийа, атакованное здание принадлежит члену парламента от "Хизбаллы" Амину Мухаммаду Шерри. В момент удара его в здании не было.

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