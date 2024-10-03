Глава МИД Ливана: Насралла дал согласие на прекращение огня перед тем, как его ликвидировал Израиль

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб в интервью телеканалу CNN заявил, что генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла дал положительный ответ на предложение о прекращении огня. О его решении, по словам министра, были проинформированы США и Франция, выступавшие посредниками на переговорах.

Абдалла Бухабиб уверен в том, что об ответе главы "Хизбаллы" также знал Израиль. Но вскоре после получения ответа ЦАХАЛ нанес удар по центральному бункеру "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте, в котором находилось высшее руководство организации. Вместе с шейхом Насраллой были ликвидированы Али Караки, командовавший южным фронтом "Хизбаллы", и глава службы контрразведки "Хизбаллы" Набиль Кау, Ибрагим Хусейн Джазини, руководитель службы безопасности Насраллы, Самир Туфик Диб, многолетний советник Насраллы, Абд аль-Амир Мухаммад Саблини, ответственный за наращивание вооружений "Хизбаллы", Али Нааф Аюб, ответственный за управление огнем "Хизбаллы".