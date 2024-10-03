x
03 октября 2024
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2024
|
03 октября 2024
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МИД Ливана: Насралла дал согласие на прекращение огня перед тем, как его ликвидировал Израиль

время публикации: 03 октября 2024 г., 00:26 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 00:26
Глава МИД Ливана: Насралла дал согласие на прекращение огня перед тем, как его ликвидировал Израиль
AP Photo/Adil al-Khazali

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб в интервью телеканалу CNN заявил, что генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла дал положительный ответ на предложение о прекращении огня. О его решении, по словам министра, были проинформированы США и Франция, выступавшие посредниками на переговорах.

Абдалла Бухабиб уверен в том, что об ответе главы "Хизбаллы" также знал Израиль. Но вскоре после получения ответа ЦАХАЛ нанес удар по центральному бункеру "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте, в котором находилось высшее руководство организации. Вместе с шейхом Насраллой были ликвидированы Али Караки, командовавший южным фронтом "Хизбаллы", и глава службы контрразведки "Хизбаллы" Набиль Кау, Ибрагим Хусейн Джазини, руководитель службы безопасности Насраллы, Самир Туфик Диб, многолетний советник Насраллы, Абд аль-Амир Мухаммад Саблини, ответственный за наращивание вооружений "Хизбаллы", Али Нааф Аюб, ответственный за управление огнем "Хизбаллы".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 октября 2024

Sky News: в Дамаске ликвидирован зять Хасана Насраллы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2024

362-й день войны в Израиле: после атаки Ирана ЦАХАЛ действует в Ливане. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 октября 2024

Али Хаменеи предупреждал Насраллу о грозящей ему опасности накануне ликвидации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2024

ЦАХАЛ назвал новые имена террористов, ликвидированных в Бейруте вместе с Насраллой