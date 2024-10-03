Израильский журналист: спасена езидка, которую после плена ИГ удерживали террористы ХАМАСа в Газе

Израильский журналист Асаф Розенцвейг (12-й телеканал) сообщает о невероятной истории спасения езидской девушки по имени Фаузия, которая была похищена террористами "Исламского государства" в Ираке, а затем доставлена в сектора Газы.

Судя по этому сообщению, 21-летняя Фаузия удерживалась террористами ХАМАСа в Газе в течение многих лет. Как именно она была освобождена, непонятно. Но сообщается, что операцией руководил канадский миллионер еврейского происхождения Стив Маман, который занимается спасением похищенных езидов.

МИД Ирака подтвердил, что Фаузия вернулась к родным. Публикуется видео этой встречи.

Розенцвейг отмечает, что в официальном сообщении властей Ирака ничего не говорится о роли Израиля или Мамана в спасении девушки.