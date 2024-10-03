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Ближний Восток

Хуситы заявили, что атаковали Израиль крылатыми ракетами "Кудс-5" и беспилотниками

время публикации: 03 октября 2024 г., 07:45 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 08:25
Хуситы заявили, что атаковали Израиль крылатыми ракетами "Кудс-5"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы (террористическая организация "Ансар Аллах") заявили, что в ночь на 3 октября нанесли удары крылатыми ракетами "Кудс-5" по целям "в глубине Израиле". В заявлении хуситов утверждается, что крылатые ракеты достигли целей.

Какие именно цели намеревались атаковать хуситы, из их заявления неизвестно. Сведений об ударах крылатыми ракетами с востока 3 октября не поступало.

Также хуситы заявили об "успешной операции" с применением БПЛА в Тель-Авиве.

ЦАХАЛ заявления хуситов не комментирует.

В ночь на 3 октября сообщалось о перехвате в районе Гуш Дана, в частности Бат-Яма, нескольких воздушных целей. Но сообщалось, что перехвачены были БПЛА. Судя по сообщениям ЦАХАЛа, один из беспилотник перехвачен не был.

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Хуситы заявили, что атаковали крылатыми ракетами военные объекты в Израиле