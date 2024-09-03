Глава ОАЭ амнистировал участвовавших в беспорядках граждан Бангладеш, их ждет депортация

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид помиловал граждан Бангладеш, которые были приговорены в ОАЭ к различным срокам тюремного заключения за участие в манифестациях в поддержку оппозиции у себя на родине.

Как сообщил генеральный прокурор Эмиратов, в их отношении начат процесс депортации. Это означает, что они могут быть подвергнуты репрессиям после возвращения на родину.

Напомним, что в июле 57 граждан Бангладеш были приговорены к срокам заключения от пожизненного до 11 лет за участие в манифестациях солидарности с оппозицией в своей родной стране. После выхода из тюрьмы их должны были депортировать.

Причиной студенческих волнений в Бангладеш стало судебное решение о введении квот при поступлении на государственную службу. Эти квоты создавали преференции для сторонников действующей власти. При подавлении беспорядков погибло более 150 человек.