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Ближний Восток

Глава ОАЭ амнистировал участвовавших в беспорядках граждан Бангладеш, их ждет депортация

время публикации: 03 сентября 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 11:32
Глава ОАЭ амнистировал участвовавших в беспорядках граждан Бангладеш, их ждет депортация
AP Photo/Jon Gambrell,

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид помиловал граждан Бангладеш, которые были приговорены в ОАЭ к различным срокам тюремного заключения за участие в манифестациях в поддержку оппозиции у себя на родине.

Как сообщил генеральный прокурор Эмиратов, в их отношении начат процесс депортации. Это означает, что они могут быть подвергнуты репрессиям после возвращения на родину.

Напомним, что в июле 57 граждан Бангладеш были приговорены к срокам заключения от пожизненного до 11 лет за участие в манифестациях солидарности с оппозицией в своей родной стране. После выхода из тюрьмы их должны были депортировать.

Причиной студенческих волнений в Бангладеш стало судебное решение о введении квот при поступлении на государственную службу. Эти квоты создавали преференции для сторонников действующей власти. При подавлении беспорядков погибло более 150 человек.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 июля 2024

В ОАЭ приговорены к длительным срокам заключения десятки граждан Бангладеш