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Ближний Восток

Владельцы саудовского танкера опровергают, что он был атакован хуситами

время публикации: 03 сентября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 12:11
Владельцы саудовского танкера опровергают, что он был атакован хуситами
European Union's Operation Aspides via AP

Саудовская судоходная компания Bahri сообщила, что принадлежащий ей танкер Amjad находился в Красном море рядом с другим танкером, подвергшимся обстрелу, однако сам атакован не был.

"Amjad подвергался атаке и не понес ущерба. Его экипаж не пострадал. Судно продолжает движение в порт назначения. Мы сообщили об инциденте компетентным инстанциям. Наш экипаж бдительно следит за ситуацией", – говорится в распространенном компанией заявлении.

Ранее об атаке двух танкеров, один из которых Amjad, сообщило агентство Reuters. Однако хуситы не подтвердили эту информацию. По их словам, атаке подвергся только Blue Lagoon I, шедший под флагом Панамы.

Ближний Восток
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