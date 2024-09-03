Контрабанда оружия, деньги и пропаганда: инструменты Ирана и ХАМАСа в Иудее и Самарии

Масштабная военная операция израильской армии в Иудее и Самарии (Западный берег), начавшаяся в конце августа, стала в последние дни одним из главных фронтов противостояния Ирану, который вместе с ХАМАСом делает все, чтобы "поджечь" территорию, формально контролируемую официальными палестинскими властями в Рамалле. Организованная Ираном контрабанда оружия, финансовые потоки, пропаганда – все это направлено на превращение Западного берега в сектор Газы. Происходящее угрожает не только безопасности Израиля, но и Иордании, а также ставит под вопрос существование Палестинской администрации.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Израиль проводит операцию "Летние лагеря"

В конце августа израильская армия объявила о начале самой масштабной с 2002 года военной операции в Иудее и Самарии. Она получила название "Летние лагеря". Началось все с северных районов – зачистки лагерей беженцев в Дженине, Шхеме и Туль-Кареме, но география вынужденно расширяется. Цель операции – уничтожить инфраструктуру террора и предотвратить повторение трагедии 7 октября в Иудее и Самарии.

По данным общей службы безопасности (ШАБАК), за последний год из северной Самарии было совершено 1245 атак, 255 из которых были классифицированы как "значительные". Впрочем, проблемы начались не сегодня. Волна терактов захлестнула Израиль несколько лет назад. Тогда активно заговорили о возможном начале "третьей интифады". Израильские спецслужбы начали практически в ежедневном режиме проводить антитеррористические операции в Иудее и Самарии, задерживая подозреваемых в террористической деятельности. В июле прошлого года израильские военные вошли в Дженин, где основной целью стали боевики "Исламского джихада". После 7 октября точечные антитеррористические операции израильских военных в Иудее и Самарии были продолжены. Во многом благодаря этому, ситуация там считалась относительно спокойной, но ХАМАС не оставляет надежды изменить эту картину.

Переломным моментом стало избрание главой политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, который раньше отвечал только за сектор Газы. Сейчас его полномочия расширились. Эксперты считают, что, на фоне неопределенности судьбы переговоров о сделке по прекращению огня в секторе Газы и продолжением там Израилем боевых действий, Синуар заинтересован в обострении ситуации в Иудее и Самарии, а также внутри "зеленой черты".

Формальным поводом для операции "Летние лагеря" стал неудавшийся теракт в Тель-Авиве 18 августа. Террорист попал на территорию Израиля из Шхема. Взрывное устройство было у него в рюкзаке и сработало раньше времени, чудом никто, кроме самого террориста, не пострадал. После этого и в арабских СМИ, и в Израиле заговорили о возвращении практики терактов-самоубийств.

Ответственность за попытку теракта взяли на себя ХАМАС и "Исламский джихад".

То, что опасения не беспочвенны, подтвердилось спустя десять дней. Глава зарубежного отделения ХАМАСа Халид Машаль призвал палестинцев вернуться к "операциям смертников" как в секторе Газы, так и на Западном берегу реки Иордан. "Они воюют с нами в открытом конфликте, а мы сталкиваемся с ними в открытом конфликте", – сказал он, призвав к сопротивлению на нескольких фронтах, и обвинив Израиль и США в срыве переговоров по прекращению огня в секторы Газы.

По оценкам ШАБАКа, в настоящее время в Иудее и Самарии действуют около пятнадцати батальонов, состоящих из боевиков ХАМАСа, "Исламского джихада" и других группировок, в том числе боевого крыла ФАТХа "Бригад мучеников аль-Аксы". Военный обозреватель сайта "Зман" Амир Бар-Шалом отмечает, что в отличие от "второй интифады", где организационная идентичность тех или иных группировок была ясна, сейчас все смешалось – каждый вносит свой вклад – деньги, оружие, знания. В то же время, по словам Бар-Шалома, ситуация существенно отличается от событий 2002 года, когда премьер-министр Ариэль Шарон отдал приказ начать операцию "Защитная стена" по зачистке от террористов Иудеи и Самарии: количество террористических атак, с которыми сегодня сталкивается Израиль, сравнительно невелико, и они значительно слабее по силе.

Но Израилю важно не упустить момент, когда может стать поздно. Эксперты отмечают, что до сих пор темпы зачисток, которые проводили израильские спецслужбы, серьезно отставали от возможностей палестинских группировок на Западном берегу восстанавливать свои силы и ресурсы. А впереди осенние праздники, которые очень часто становятся триггером для обострения ситуации. Ждать было больше нельзя, хотя как обычно израильские власти столкнулись с дилеммой, опасаясь, что жесткая военная операция вызовет еще большую волну сопротивления. Собственно, в итоге так и произошло.

На прошлой неделе боевое крыло ХАМАСа "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" заявили о планах расширить боевые действия с северных районов Западного берега на центр и юг. Сразу за словами последовали действия – теракты в Гуш-Эционе и в районе Таркумии, к западу от Хеврона. Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" отмечает, что три теракта менее чем за 36 часов свидетельствует, что операции "сил сопротивления" на Западном берегу становятся все более организованными и нацелены на то, чтобы отвлечь внимания израильских сил от северных районов.

Вопрос в том будет ли достаточно только силовой операции, чтобы снизить имеющиеся угрозы. Поток контрабандного оружия на Западный берег не иссякает, по-прежнему процветает и бизнес-империя ХАМАСа, что дает возможность вербовать новых боевиков.

Контрабанда оружия

Оружие палестинским группировкам на Западный берег попадает в основном из двух источников – контрабанда, организованная иранским "Корпусом стражей исламской революции" через территорию Сирии и Иордании и нелегальный рынок в самом Израиле. Как указывают некоторые СМИ, последним мало кто занимался, пока речь шла о преступности в арабском секторе, но в итоге ситуация оказалась критичной для всех и теперь требует особого внимания спецслужб.

Проблемы и с перекрытием иорданского маршрута. Многие эксперты указывают на необходимость строительства забора вдоль границы. Кроме того, это требует сотрудничества с иорданскими спецслужбами, что затруднительно на фоне войны в секторе Газы и операции в Иудее и Самарии.

Амман опасается, что в свете последних событий на территорию королевства хлынут потоки беженцев, что станет непосильным бременем для страны, которая и без того испытывает финансовые трудности, не говоря уже об изменении демографического баланса. И так около половины населения страны – это палестинские арабы. Ситуация может пошатнуть внутреннюю безопасность и создать угрозу для правящей династии. В итоге Амман оказался в очень непростой ситуации. С одной стороны, он жестко критикует Израиль, а с другой вынужден вместе решать вопросы безопасности, правда последнее не всегда получается.

Тем не менее иорданские власти пытаются пресечь контрабанду оружия, которая проходит через их территорию. Так, в частности в мае в Амман объявили о срыве "иранского заговора" по подготовке диверсий в королевстве. В частности, речь шла об операциях контрабандистов, которые пытались переправить оружие на Западный берег.

Помимо "иорданского маршрута", СМИ также указывают на Ливан. Новая серия публикаций на этот счет появилась в конце августа после сообщения о ликвидации Израилем Халиля аль-Макдэ – брата одного из лидеров "Бригад мучеников Аль-Аксы" в Ливане. Согласно заявлению "бригад", сам Халиль аль-Макдэ также внес вклад в борьбу палестинцев с Израилем. Израильские спецслужбы заявляют, что братья аль-Макдэ тесно связаны с КСИР и участвовали в организации терактов в Израиле, в том числе передаче оружия и финансирования для группировок на Западном берегу. В то же время саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" указывает, что информации о путях поставок оружия через Ливан практически нет, и если контрабанда существует, то она незначительна. Другое дело, когда речь о финансах. В частности, указывается, что на деньги, идущие из Ливана, осуществлялось формирование бригад "Исламского джихада" в районе Дженина, а вот оружие они получали или через Иорданию, или через израильские мафиозные структуры.

Финансовая империя ХАМАСа

Основная роль в организации эскалации в Иудее и Самарии, включая подготовку террористов-самоубийц, отводится Захэру Джабарину. До недавнего времени 55-летний члена политбюро ХАМАС оставался в тени, хотя он один из самых влиятельных игроков на палестинской сцене. Он в том числе участвует в переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газы и отвечает за досье палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах.

До сих пор голос Джабарина практически не звучал. Однако на прошлой неделе он через соцсети направил угрозы в адрес министра национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру в ответ на его заявления относительно Храмовой горы. "Бен-Гвир должен знать, что его судьба будет такой же, как у Рехавама Зеэви и всех экстремистов, которые атаковали наши святые места", – заявил Джабарин, намекая на убийство министра туризма Израиля Зеэви в 2001 году террористам Народного фронта освобождения Палестины. Эти слова прозвучали практически одновременно с призывом Машаля к терактам-самоубийствам.

Официальная должность Джабарина – глава отделения ХАМАСа на Западном берегу. Он получил ее в январе после ликвидации Израилем Салаха аль-Арури в Бейруте, чьим замом он был на протяжении нескольких лет. Однако основной задачей Джабарина было руководство бизнес-империей ХАМАСа, в том числе контакты с Ираном – отмывание передаваемых Тегераном средств и перевод наличных. Этим он занимается с 2011 года, после того как вышел из израильской тюрьмы по "сделке Шалита", как и Яхья Синуар. Ему не позволили вернуться домой, и он сначала обосновался в Сирии, откуда перебрался в Турцию.

В израильской тюрьме Джабарину грозило пожизненное заключение. На его счету – создание отделения "Бригад Изз ад-Дин аль-Кассам", куда, как считается, он привлек "инженера" ХАМАСа Яхью Айяша, который "прославился" созданием взрывных устройств. Собственно их первыми испытаниями и организацией терактов в начале 1990-х они занимались вместе. Айяша Израиль ликвидировал в 1996 году, Джабарин оказался в тюрьме несколькими годами ранее.

Деятельность Джабарина оказалась очень успешной. По информации американской газеты The Wall Street Journal, сегодня активы ХАМАСа, составляют около $500 млн и включают доли в самых разных компаниях, в том числе базирующихся в Алжире, ОАЭ и Турции. WSJ указывает, что самый заметный актив ХАМАСа – турецкий застройщик недвижимости Trend GYO. Утверждается, что она на 75% принадлежала подставным лицам ХАМАС.

По данным WSJ, Джабарин построил отношения с людьми, близкими к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которые помогали ХАМАСу закупать оружие и переводить деньги в Газу и на Западный берег. Изначально Джабарин работал в Судане и Саудовской Аравии, но был вынужден свернуть там свою деятельность после того, как Хартум взял курс на сближение с Израилем, а на Эр-Рияд надавили США.

Вашингтон в целом неоднократно пытался остановить финансовую деятельность ХАМАСа, отправляя под санкции компании, которые сотрудничали или были связаны с группировкой. Так Trend GYO попали под санкции в 2022 году, а сам Джабарин оказался в санкционном списке США в 2019 году. Однако работу бизнес-империи ХАМАСа это не остановило. WSJ указывает, что за последние годы Иран перевел десятки миллионов долларов ХАМАСу через менял, используя распространенную в исламском мире систему хавала (отдаешь деньги в одном месте и получаешь в другом), а также криптовалюты. Наличные отмывались через биржи в Бейруте, Стамбуле и других региональных деловых центрах, прежде чем попасть в Газу. Эта деятельность продолжилась и после 7 октября. Более того, по данным WSJ, сборы онлайн-пожертвований в пользу ХАМАСа резко возросли.

На этом фоне многие эксперты сомневаются, что силовых действий в секторе Газы и на Западном берегу будет достаточно. Пока есть деньги, у террора будет подпитка, тем более Палестинская администрация ограничена в ресурсах и давно потеряла свое влияние среди палестинцев, что существенно снизило контроль с их стороны.

Пропаганда и отчаяние

Израильские отмечают, что военная операция на Западном берегу в том числе играет на руку Палестинской администрации, которая самостоятельно не справляется с контролем территории. Однако в этом и часть ответственности Израиля. Ограничения, введенные в начале войны в Газе, в частности, удержание части налоговых поступлений и отзыв 160 тыс. разрешений на работу в Израиле, затруднили для ПА предоставление услуг населению и нанесли ущерб уровню жизни. В том числе лишь частично выплачивается зарплата сотрудникам палестинских сил безопасности, что абсолютно их не мотивирует. Собственно, часть из них объединяется с ХАМАСом и "Исламским джихадом". Особенно молодежь, которая выросла на идеях сопротивления.

Согласно опросам общественного мнения, ХАМАС гораздо популярнее среди палестинцев на Западном берегу, чем официальные власти, которые погрязли в коррупции и никак не продвинули создание палестинского государства.

Популярности идеи сопротивления придают и кадры из сектора Газы, провоцируют ситуацию и операции израильских сил в Иудее и Самарии. При этом активно работает пропаганда. Многочисленные арабские СМИ пишут о планах Израиля по выселению палестинцев из их домов – сначала в секторе Газы, а теперь и на Западном берегу. Масла в огонь подливают заявления Бен-Гвира о пересмотре статуса Храмовой горы, а также сообщения о нападении поселенцев на палестинские населенные пункты.

При этом никто не разбирается ни в причинах, ни в следствиях.

Безусловно, есть и другие голоса, резко выступающие против ХАМАСа, в частности – против заявления Машаля о терактах-самоубийствах. Но все эти голоса отнюдь не лояльны Израилю. Так палестинский журналист Айман Халед написал в статье на сайте телеканала "Аль-Арабия", что "оружие на Западном берегу не освободит Иерусалим, но может превратить его во вторую Газу". И в статье, и в своем аккаунте в соцсети X он пишет, что ХАМАС и другие палестинские группировки используют палестинцев, давая повод Израилю, чтобы навсегда похоронить вопрос палестинской государственности, в том числе указывая на беспомощность ПА. Халед подчеркивает, что молодые люди, которые умирают каждый день на Западном Берегу и в секторе Газы – это всего лишь цифры в отчетах КСИР, "Хизбаллы" и ХАМАСа, которые занимаются вербовкой среди молодежи, устраивая в том числе громкие акции против Израиля.