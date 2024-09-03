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Ближний Восток

Пропалестинские турецкие активисты избили в Измире американских морских пехотинцев

время публикации: 03 сентября 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 12:49
Пропалестинские турецкие активисты избили в Измире американских морских пехотинцев
Wikipedia.org. Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

15 человек были арестованы в Турции по подозрению в причастности к избиению двух американских морских пехотинцев, которое произошло в Измире 2 сентября. Военнослужащие – члены экипажа Универсального десантного корабля Wasp, пришедшего в порт с визитом.

Все задержанные – члены "Союза турецкой молодежи", молодежной организации, связанной с националистической Партией родины. Движение выступает за вывод американских военных баз с турецкой территории.

Согласно видеозаписи, опубликованной "Союзом турецкой молодежи", активисты набрасываются на солдат, скандируя "Yankee, go home". На голову военным надевают мешки. Видео сопровождалось текстом: "Американским солдатам, руки которых в крови тысяч палестинцев, нечего делать в нашей стране".

Wasp прибыл в порт после совместных учений с кораблями ВМС Турции, американских союзников по NATO. Представитель Белого дома сообщил, что инцидент вызывает беспокойство, но приветствовал быстрые действия турецкой полиции.

Ближний Восток
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