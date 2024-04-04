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Ближний Восток

Атака хуситов привела к отставке командующего вооруженными силами Дании

время публикации: 04 апреля 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 11:24
Командующий вооруженными силами Дании Флемминг Лентфер
Wikipedia.org. Фото: Danish Defence Aquisition and Logistics Organisation (DALO)

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отправил в отставку командующего вооруженными силами Флемминга Лентфера в связи с неполадками, выявленными на фрегате Iver Huitfeldt во время пребывания боевого корабля на Красном море.

Iver Huitfeldt входил в состав сводной эскадры, созданной для обеспечения свободы мореходства. 9 марта в ходе отражения атаки хуситов произошел отказ системы ПВО. Боеприпасы также оказались некачественными – половина взрывалась, не достигнув цели.

Команде боевого корабля удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата из 15, выпущенных по нему. Однако затем было принято решение вернуть фрегат, который должен был остаться в Красном море до середины апреля, на родину на ремонт.

Мотивируя решение отправить Лентфера в отставку, Поульсен подчеркнул, что, учитывая стоящие перед вооруженными силами задачи, им нужен новый командующий. Им стал генерал-майор Микаэль Хилдгорд, командовавший специальными операциями.

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