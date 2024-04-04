США выступили против попыток ПА стать полноправным членом ООН

Государственный департамент США выступил против попыток Палестинской администрации получить статус постоянного члена ООН. При этом представитель госдепа США Мэтью Миллер напомнил о поддержке администрацией принципа двух государств.

"Мы поддерживаем создание палестинского государства, но оно должно быть создано путем прямых переговоров сторон, а не при помощи обращения в ООН", – заявил Миллер, не уточняя, используют ли США право вето, если вопрос поступит на рассмотрение Совета безопасности ООН.

3 апреля Палестинская администрация вновь подала заявку на полноправное членство в ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш передал просьбу Совету безопасности. Радиостанция "Кан Бет" передала, что обсуждение просьбы Рамаллы может состояться уже в этом месяце.

Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме в последние месяцы обсуждалась возможность на этот раз поддержать просьбу автономии.

Палестинская автономия с 2011 года имеет статус государства-наблюдателя в ООН. Это позволяет ее представителям принимать участие в обсуждениях Генассамблеи ООН, но они не имеют права голоса.